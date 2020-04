Déconfinement : les propositions du Sytral concernant les transports

Ce mercredi, la présidente du Sytral, Fouziya Bouzerda s’est exprimée quant à la reprise des transports le 11 mai prochain. L’objectif serait une reprise du réseau à 80 % dès le début du déconfinement. Rappelons que le réseau ne circulait plus qu’à 50 %. La présidente du Sytral espère également une reprise des services de transport à 100 % d’ici la rentrée. Il a été aussi annoncé que l’abonnement du mois de mai sera fait à moitié prix.



Pour ce qui est du combat contre l’épidémie de coronavirus, le Sytral a annoncé un nettoyage complet et renforcé de tous les transports en commun. Des lampes à UV seront testées pour désinfecter au mieux les différents espaces. Fouziya Bouzerda a annoncé que le service de transports réfléchissait actuellement à l’installation de distributeurs payants de masques et de gels hydroalcooliques.