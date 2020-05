Déconfinement : Les Verts veulent reporter la réouverture des écoles

Ce mercredi, les écologistes ont fait de nouvelles propositions concernant le déconfinement. Ils voudraient tout d’abord reporter de quinze jours la reprise des cours pour que de nombreux tests puissent être effectués. Pour Grégory Doucet, candidat écologiste aux Municipales, bien que les enfants aient besoin de reprendre leur apprentissage, « les conditions proposées ne sont pas suffisantes ».



Ils voudraient également définir un objectif pour que la reprise se fasse dans les meilleures conditions. Pour celui qui est arrivé en tête du premier tour des Municipales, si l’économie doit être relancée, il faut que nous « priorisons les enfants dont les parents retournent au travail ». Grégory Doucet ajoute également : « la visée est-elle sociale et dans ce cas priorisons les enfants en difficulté scolaire, pour qui l’enseignement à distance n’a pu s’exercer ».



Pour ce qui est des transports, Les Verts craignent que le déconfinement ne pousse les habitants à utiliser la voiture plutôt que les transports en commun. Pour Bruno Bernard, candidat à la métropole de Lyon, l’usage des transports en commun, du vélo ou de la marche à pied reste préférable. Il prévient tout de même que la distanciation sociale et le port du masque devront être respectés.



Le parti voudrait également que le deuxième tour des élections se tienne au plus vite, en juin ou en septembre, du moment que les conditions de sécurité sont au rendez-vous.



Pour rappel, Les Verts voudraient également élargir les pistes cyclables en prenant de l’espace sur les places de stationnement. Le but est de reprendre l’espace public aux voitures.