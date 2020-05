Déconfinement, phase 2 : les principales annonces !

Edouard Philippe, Olivier Véran et Jean-Michel Blanquer ont annoncé ce jeudi les principales mesures prises par le gouvernement pour la seconde phase du déconfinement.



Le plan sanitaire



À ce jour, toutes les zones sont vertes hormis Mayotte, la Guyane et l’Île de France qui sont en orange. “Les nouvelles sont donc plutôt bonnes”, selon Edouard Philippe. La vitesse de circulation du virus est majoritairement sous contrôle. Une vigilance particulière sera portée sur les départements toujours classés orange. Le Premier ministre a cependant précisé qu’un département vert “ne veut pas dire que le virus ne circule plus, il est encore présent sur tout le territoire mais sa vitesse de propagation est sous contrôle“.



Les bars, cafés et restaurants



Dans les zones vertes, une réouverture totale sera effective. Cependant, dans les zones oranges, la réouverture se fera uniquement sur les terrasses.



Culture et loisirs



Dès ce week-end, les parcs et jardins, les plages, les plans d’eau, les musées vont pouvoir rouvrir en zone orange. Le port du masque pourra être obligatoire sur demande des acteurs locaux ou des maires.



Pour les départements en zone verte, les piscines, les gymnases, les salles de sport, les parcs de loisirs, les salles de spectacle et théâtres pourront donc rouvrir à partir du 2 juin prochain.



Pour les départements en zone orange, cette réouverture des espaces clos ne pourra prendre effet qu’au 22 juin. Les cinémas rouvriront sur l’ensemble du territoire le 22 juin.



Les rassemblements de plus de 10 personnes dans les espaces publics resteront interdits. Par conséquent, les sports collectifs ou de contacts ne pourront pas reprendre, les discothèques et salles de jeux ne pourront également par rouvrir avant le 21 juin au minimum.



Réouverture des écoles et des lycées



Dès mardi, 100% des écoles primaires devraient rouvrir. Les collèges en zone verte rouvriront pour toutes les classes. En zone orange, seules les classes de 6e et 5e rouvriront. Les lycées devraient également rouvrir dans les départements classés vert. L’oral du bac de Français reste annulé.



Les vacances



Les enfants pourront être inscrits dans les colonies de vacances et les espaces en plein air. La barrière de la limitation de déplacement à 100 km est levée, les Français auront donc le droit de se déplacer comme ils le souhaitent en France. Edouard Philippe rappelle que « la fin de cette interdiction ne doit pas signifier la fin de l’attention collective ». La décision de l’ouverture ou non des frontières à l’extérieur de l’Union européenne sera quant à elle prise le 15 juin.



La reprise du travail



Une hausse record du chômage pour le mois d’avril a été enregistrée soit plus de 800 000 chômeurs de plus qu’en mars. Le Premier ministre invite les Français à “une reprise vigoureuse organisée et déterminé” continuant tout de même d’encourager le télétravail dans la mesure du possible.