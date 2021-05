Déconfinement : réouverture du musée des Confluences

Avec la réouverture des lieux culturels ce mercredi 19 mai, Fanny Dubot, présidente du musée des Confluences situé à Lyon, accueille de nouveau le public avec la directrice de l’établissement, Hélène Lafont.

Une réouverture pleine de promesses



Il est clair, selon elles, que le musée a manqué au public. En effet, déjà 500 réservations sont décomptées pour ce premier jour de réouverture au musée des Confluences. Afin de satisfaire les visiteurs, le site propose une offre renouvelée.



Les équipes se sont donc mobilisées afin d’accueillir les visiteurs et de leur garantir un respect des conditions sanitaires. Effectivement, avec la pandémie, la jauge de personnes autorisées pour cette réouverture s’élève à hauteur de 8m² par visiteur, soit 602 visiteurs simultanés au musée.



De plus, le musée des Confluences propose 4 expositions temporaires pour satisfaire le public. Elles seront accessibles chacune sur une durée de 10 mois. L’exposition “Jusqu’au bout du monde, regard missionnaire” verra quant à elle le jour au mois de juin.

Hélène Lafont, directrice du Musée des Confluences

De nouvelles modalités médiatiques et éco-responsables



Par ailleurs, Hélène Lafont a évoqué les nouveaux moyens de médiation mis en place durant le confinement pour maintenir le lien avec le public. Le musée a donc pris un virage numérique avec la pandémie. En effet, la programmation a été postée en ligne, deux inaugurations ont vu le jour virtuellement et une visite à 360° commentée par un médiateur a été mise en place avec la possibilité pour le public d’interagir.

Hélène Lafont, directrice du Musée des Confluences

En outre, le Musée des Confluences est le premier musée de France à réutiliser tous les matériaux utilisés dans l’objectif de n’avoir aucun déchet. Cette démarche éco-responsable est fortement soutenue par la métropole qui prévoit de mettre en place une “recyclerie culturelle” donnant une seconde vie aux matériaux et offrant un lieu de résidence.

Hélène Lafont, directrice du Musée des Confluences

Des enjeux de taille pour la métropole



La culture est un moyen de lutter contre les inégalités sociales et représente 3% des emplois métropolitains, c’est donc pour cela que Bruno Bernard, président de la métropole lyonnaise, a décidé d’accorder son soutien ainsi que des subventions aux lieux culturels tel que le Musée des Confluences. Le vice-président, Cédric Van Styvendael, relève en outre trois axes prioritaires pour la métropole : structurer la filière culturelle pour la rendre plus résistante et résiliente, développer la culture comme levier d’inclusion sociale à travers l’éducation artistique et culturelle puis “faire territoire” en garantissant un maillage territorial de l’offre culturelle.