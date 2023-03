Découvrez dans quel arrondissement de Lyon, la délinquance est la plus présente

Comme chaque année, les chiffres du taux de délinquance commise à l’échelle communale sont enregistrés par les services de police et de gendarmerie sur certaines communes. Paris, Lyon, et Marseille, sont les villes les plus concernées par de la délinquance volontaire.

À Lyon, les arrondissements de la Presqu’île sont les plus affectés par les vols sans violence, les cambriolages ou les coups de blessures volontaires.

Si nous regardons plus en détail, c’est le 2e arrondissement qui remporte le titre du plus concerné par les vols sans violence avec un taux trois fois supérieur à la moyenne lyonnaise.

Pour les cambriolages, c’est le 6e arrondissement qui se démarque avec un taux de cambriolages supérieur de 11,1% par rapport au reste de la ville.

Pour les coups et blessures volontaires hors cadre familial, ce sont de nouveau les 1er et 2e arrondissements qui sont les plus affectés avec des taux deux fois plus élevés que la moyenne lyonnaise.

En revanche, la préfète de région indique que les violences dans les transports en commun ont baissé de 15% en 2022 par rapport à 2021 et de 40% depuis le début de cette année par rapport à la même période l’année prochaine, des statistiques plutôt positives.