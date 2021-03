Découvrez la personnalité préférée des 7-14 ans

Comme chaque année, Le Journal de Mickey dévoile le classement des personnalités françaises préférées des 7-14 ans.

Et pour la deuxième année consécutive, c’est le chanteur marseillais, Soprano, qui arrive en tête du classement. Les deux rappeurs toulousains Bigflo et Oli se retrouvent en deuxième position et le magicien Eric Antoine complète le podium.

Ce classement a été réalisé par la société de sondage Ipsos du 8 au 15 février à partir des réponses de 400 enfants. Ces derniers ont voté à partir d’une liste regroupant 85 personnalités francophones ayant fait l’actualité en 2020.

Le classement de l’édition 2021 montre une belle percée des célébrités issues du monde de la télévision. Contrairement aux sportifs qui chutent dans le classement, probablement à cause de l’absence de compétitions sportives.

À noter que seulement 8 femmes figurent dans le classement des 41 personnalités préférées des 7-14 ans.

Voici le top 10 des personnalités préférées des 7-14 ans :

1. Soprano

2. Bigflo et Oli

3. Eric Antoine

4. Jean-Paul Rouve

5. Jamy Gourmaud

6. Denis Brogniard

7. Angèle

8. Antoine Griezmann

9. Omar Sy

10. Vianney