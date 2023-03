Découvrez la programmation des Nuits de Fourvière

Le programme des Nuits de Fourvière a été dévoilé ce jeudi. Cette année 131 représentations sont prévues du 31 mai au 28 juillet. Comptez notamment 58 spectacles de théâtre, danse, musique, opéra, cirque, dont 16 créations et premières françaises

L’édition 2023 s’ouvrira avec Philippe Decouflé pour la première fois au Grand théâtre qui recréera son spectacle Stéréo en version Deluxe. Le cirque sera présent au Domaine de Lacroix-Laval avec les Gallois du NoFit State Circus qui présenteront Sabotage pendant 3 semaines dans leur chapiteau de 700 places, mais également aux Célestins.

Les concerts de l’été mêleront les personnalités françaises (Christine and the Queens, Benjamin Biolay, Zazie, Michel Polnareff, Disiz, Bernard Lavilliers, Deluxe, The Blaze, Jeanne Added, Catherine Ringer pour une lecture de poèmes d’Alice Mendelson…) aux invités internationaux (Simply Red, alt-J, The Black Keys, Queens Of The Stone Age, Sigur Rós, Ben Harper…).



Plusieurs propositions chorales et orchestrales originales ponctueront l’édition : le Requiem de Verdi célèbrera les 40 ans de l’orchestre de l’Opéra de Lyon, Pomme traversera son nouvel album en compagnie d’un orchestre, le chœur Spirito chantera les Beatles avec Yes It Is, l’orchestre du Conservatoire réunira les thèmes des films d’Albert Dupontel composés par Christophe Julien dans Dupontel Symphonik, et accompagnera Thylacine.

A noter que la billetterie ouvrira le 15 mars.