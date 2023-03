Découvrez la programmation pour la 42e édition du Jazz à Vienne

Ce jeudi 16 mars, la programmation du célèbre Jazz à Vienne a été dévoilée après de longs mois de travail. 16 jours, 1000 artistes et plus de 190 concerts verront le retour de certains artistes et permettront de découvrir de nouvelles têtes. Norah Jones est de retour après 12 ans depuis son dernier passage, mais c’est également le retour de Pat Metheny sur la scène du Théâtre antique. Une première apparition pour le guitariste Joe Bonamassa. Nous verrons également Marcus Miller, Dee Dee Bridgewater & The Amazing Keystone, Sarah Lenka ou encore Melody Gardot.

Si vous souhaitez découvrir le programme en intégralité, rendez-vous sur le site officiel du Jazz à Vienne.