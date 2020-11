Découvrez l’artiste français sacré aux MTV Europe Music Awards

La cérémonie, qui récompense les chanteurs et groupes les plus populaires d’Europe, était présentée cette année par le groupe britannique Little Mix.

Et c’est le chanteur français Matt Pokora qui a été sacré meilleur artiste français de l’année ce dimanche soir lors des MTV EMA 2020. Très touché par sa récompense, le chanteur a dédié son prix à toutes les personnes travaillant dans la culture et l’évènementiel.

L’interprète des “Planètes” devance Soprano, Aya Nakamura, Gims et le duo Vitaa/Slimane.

Le chanteur a remercié ses fans sur Twitter tôt ce lundi matin.

De nombreux artistes ont participé au show dont la chanteuse Alicia Keys !

Angèle a été elle sacrée meilleur artiste belge, David Guetta a remporté le titre de meilleur artiste électronique et avec 4 récompenses, le groupe de K-POP BTS a littéralement survolé la cérémonie