Découvrez le bilan du marché immobilier en 2022

Une augmentation du taux de crédit, la crise et la fracture énergétique ou bien le climat international et la guerre en Ukraine sont des facteurs qui ont influencé le marché des biens immobiliers en 2022. Le taux d’inflation a considérablement augmenté en 2022 influençant également le marché de l’immobilier en France. Depuis 2021, le prix moyen au m2 a augmenté de 7,1% pour les maisons et de 4% pour les appartements. Une évolution constante des prix moyens au m2 en France depuis 2009 voit un chiffre de 4 288€ en 2022 pour les appartements et 2 619€ pour les maisons.

Un marché dynamique au niveau régional

Le prix moyen au m2 par région a également augmenté depuis 2021. Dans la région Auvergne Rhône-Alpes, les chiffres montrent une augmentation de 5,1% pour les maisons (3 419€) et 2,5% pour les appartements (3 998€). Ces données restent très supérieures par rapport aux biens immobiliers proposés par l’agence Century 21 (2 971€ pour les maisons et 2 752€ pour les appartements) ainsi que le montant moyen d’une acquisition.

Les enjeux 2023

Le revenu des ménages français influencera le fortement marché. L’évolution des prix est estimé à descendre dans des proportions situées entre -5 et -7% ainsi qu’une baisse de volume des transactions.