Découvrez le Bull Machin à Villeurbanne

Le bull machin de Villeurbanne débute ce vendredi. Il s’agit d’un spectacle géant dans les rues. La ministre de la Culture sera présente pour le coup d’envoi de ses 3 jours festivités.



Après avoir voyagé en Australie, en Grande-Bretagne, au Mexique, Royal de Luxe a une nouvelle fable à nous raconter et elle se joue à Villeurbanne. Venez découvrir l’histoire de deux chiens géants, constructions fantastiques : le grand et mystérieux Xolo, et le Bull Machin de Villeurbanne, qui a grandi en côtoyant le pavé de sa ville.



Conviés à participer à la plus grande course de chiens jamais organisée, le Xolo et le Bull Machin vont arpenter les rues de Villeurbanne pendant trois jours, se rencontrer et s’entraîner pour préparer l’affrontement final du dimanche, qui sacrera le grand vainqueur sur le cours Emile-Zola.



Le Bull Machin, du haut de ses 4,40 mètres (6,80 mètres en comptant le lampadaire qui l’accompagne) et 860 kg, retrouvera le Xolo de 300 kg le dimanche pour la course officielle. Le tracé de cette dernière s’étendra sur 815 mètres et sera commentée en direct par deux présentateurs hauts en couleur, à travers des écrans disposés tout le long du parcours.

>> Vendredi 23 septembre : 10h-12h30 et 15-17h30

>> Samedi 24 septembre : 10-13h et 15h-18h

>> Dimanche 25 septembre : 11h-13h et 15h30-18h



Pour rappel, Villeurbanne a été désignée capitale de la culture 2022