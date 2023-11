Découvrez le classement des aéroports français les plus en retard

Le trafic aérien a repris son emploi du temps habituel. Mais les aéroports européens, lieu de passage de centaines de milliers de personnes chaque jour, rencontrent souvent des retards ou annulations de vols.

A ce sujet, un classement réalisé par Flightright, leader sur le marché des droits des passagers aériens, classe les aéroports français parmi les plus en retard d’Europe. Avec quatre des six aéroports européens ayant enregistré le plus grand nombre d’annulations depuis le début de l’année 2023, avec des retards d’au minimum 15 minutes, la France arrive en tête du classement :

▪ 1 – Paris (Orly) : L’aéroport d’Orly a connu le plus grand nombre d’annulations et de retards de vol au cours de l’année 2023 avec 2 103 annulations (2,5%) et 14 558 retards (17,29%).

▪ 2 – Toulouse : L’aéroport de Toulouse-Blagnac occupe la deuxième place de ce classement en termes d’annulations avec 632 vols annulés (2,38%) et 4 960 vols retardés (18,70%).

▪ 3 – Lyon : L’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry arrive en troisième position, comptant 768 vols annulés (2,25%) et 7 681 vols retardés (22,54%).

▪ 4 – Marseille : L’aéroport de Marseille-Provence est le quatrième de cette liste. Bien qu’il s’agisse d’un point de départ important pour les vols vers le sud de la France et d’autres destinations méditerranéennes, l’aéroport enregistre 797 annulations de vols (2,22%) et 6 794 retards (18,92%).

▪ 5 – Paris Charles de Gaulle : L’aéroport de Paris-Charles de Gaulle est le plus fréquenté de France et se classe cinquième en termes d’annulations avec 2 096 vols annulés en 2023 (1,24%) et 57 537 vols retardés (34,09%).