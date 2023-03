Découvrez le classement des meilleurs collèges et lycées de Chalon

Ce mercredi, le palmarès des meilleurs collèges et lycées de chaque région a été rendu public. Pour établir ce classement, l’institution s’est basée sur plusieurs critères, dont le taux de réussite de l’établissement sur les examens du bac et du brevet l’année précédente, le taux d’accès au dit établissement et enfin la valeur ajoutée de l’établissement. Les établissements, ex aequo, sont classés en fonction de leur valeur ajoutée, puis par nombre de candidats.

À Chalon, les meilleurs collèges publics sont :

1 : Collège Jean Vilar – 96 % de réussite au brevet

2 : Collège Camille Chevalier – 93 % de réussite au brevet

3 : Collège Robert Doisneau – 92 % de réussite au brevet

Le collège privé ayant reçu le meilleur taux de réussite au bac en 2022 est le Collège Saint Charles, avec 93 % de réussite au brevet.

On passe ensuite aux lycées. À Chalon, les lycées publics ayant eu le meilleur score sont :

1 : Lycée Pontus de Tyard – 96,8 % de réussite au bac

2 : Lycée Hilaire de Chardonnet – 95 % de réussite au bac

3 : Lycée Mathias – 93,1 % de réussite au bac

Le lycée privé ayant reçu le meilleur taux de réussite au bac en 2022 est le Lycée Saint Charles, avec 93,9 % de réussite au bac.