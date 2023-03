Découvrez le classement des meilleurs collèges et lycées de Loire

Ce mercredi, le palmarès des meilleurs collèges et lycées de chaque département a été rendu public. Pour établir ce classement, plusieurs critères ont été pris en compte, comme le taux de réussite de l’établissement sur les examens du bac et du brevet, le taux d’accès à l’établissement et enfin les notes à l’écrit. Les établissements ex aequo sont classés en fonction de leur valeur ajoutée, puis par nombre de candidats.

Dans la Loire, les meilleurs collèges publics sont :

1 : Collège du Pilat (Bourg-Argental) – 100 % de réussite au brevet

2 : Collège Le Breuil (Saint Just en Chevalet) – 100 % de réussite au brevet

3 : Collège Nicolas Conte (Regny) – 98 % de réussite au brevet

Les meilleurs collèges privés :

1 : Collège Saint Joseph (Bourg-Argental) – 100 % de réussite au brevet

2 : Collège Saint Jean (Pelussin) – 100 % de réussite au brevet

3 : Collège Raoul Follereau (Chazelle sur Lyon) – 99 % de réussite au brevet

Les lycées publics ayant eu le meilleur score sont :

1 : Lycée Jean Puy (Roanne) – 99 % de réussite au bac

2 : Lycée Hippolyte Carnot (Roanne) – 99 % de réussite au bac

3 : Lycée Saint-Pierre (Montbrison Les Bains) – 98 % de réussite au bac

Les meilleurs lycées privés sont :