Découvrez le classement des meilleurs collèges et lycées du Rhône

Ce mercredi, le palmarès des meilleurs collèges et lycées de chaque département a été rendu public. Pour établir ce classement, l’institution s’est basée sur plusieurs critères, dont le taux de réussite de l’établissement sur les examens du bac et du brevet, le taux d’accès à l’établissement et enfin les notes à l’écrit. Les établissements, ex aequo, sont classés en fonction de leur valeur ajoutée, puis par nombre de candidats.

Dans le Rhône, les meilleurs collèges publics sont :

1 : Collège de Mont Saint Rigaud (Deux Grosnes) – 100 % de réussite au brevet

2 : Collège de la Haute Azergues (Lamure-sur-Azergues) – 100 % de réussite au brevet

3 : Collège de la Cité Internationale (Lyon 7e) – 99 % de réussite au brevet

4 : Collège François Brossette (Cours) – 98 % de réussite au brevet

5 : Collège Jean-Claude Ruet (Villie Morgon) – 97 % de réussite au brevet

Les meilleurs collèges privés :

1 : Collège Notre Dame de Bellecombe (Lyon 6e) – 100 % de réussite au brevet

2 : Collège Al Kinai (Décines Charpieu) – 100 % de réussite au brevet

3 : Collège Notre dame du bon conseil (Oullins) – 100 % de réussite au brevet

4 : Collège Louis Querbes (Vourles) – 100 % de réussite au brevet

5 : Collège Chevreuil Lestonac (Lyon 7e) – 100 % de réussite au brevet

On passe ensuite aux lycées. À Lyon, les lycées publics ayant eu le meilleur score sont :

1 : Lycée du Parc (Lyon 6e) – 98,9 % de réussite au bac

2 : Lycée Antoine de Saint-Exupéry (Lyon 4e) – 96 % de réussite au bac

3 : Lycée de la Cité Internationale (Lyon 7e) – 97,4 % de réussite au bac

4 : Lycée Édouard Herriot (Lyon 6e) – 94,7 % de réussite au bac

5 : Lycée de Saint-Just (Lyon 5e) – 93,9 % de réussite au bac

Les meilleurs lycées privés sont :