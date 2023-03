Découvrez le classement des meilleurs lycées des Bouches-du-Rhône

Ce mercredi, le palmarès des meilleurs collèges et lycées de chaque département a été rendu public. Pour établir ce classement, plusieurs critères ont été pris en compte, comme le taux de réussite de l’établissement sur les examens du bac et du brevet, le taux d’accès à l’établissement et enfin les notes à l’écrit. Les établissements, ex aequo, sont classés en fonction de leur valeur ajoutée, puis par nombre de candidats.

Dans les Bouches-du-Rhône, les meilleurs lycées privés sont :

1 : Lycée Henri Leroy (Port-Saint Louis du Rhône) – 100 % de réussite au bac

2 : Lycée Saint-Charles Camas (5e arrondissement de Marseille) – 100 % de réussite au bac

3 : Lycée Notre dame de la Viste (15e arrondissement de Marseille) – 100 % de réussite au bac

4 : Lycée St Louis – Ste Marie (Gignac La Nerthe) – 100 % de réussite au bac

Un lycée public de la Région est également arrivé en haut du palmarès. C’est le cas du Lycée Poilus d’Aix-en-Provence, avec également 100 % de réussite au bac de 2022.