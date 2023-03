Découvrez le classement des pays les plus heureux du monde

À l’occasion de la journée internationale du bonheur, le World Happiness Report a établi un classement des pays les plus heureux du monde. Relayé par CNN, ce rapport s’est appuyé sur six thématiques, dont le soutien social, le revenu, la santé, la liberté, la générosité et l’absence de corruption dans le pays. Cette étude a été menée sur 150 pays. Les pays nordiques arrivent donc en haut de liste. Pour les pays les moins heureux du monde, on retrouve l’Afghanistan et le Liban.

La France tant qu’à elle occupe la 21e place de ce classement. Elle perd une place par rapport à l’année dernière.



Voici les 20 pays les plus heureux du monde :

1. Finlande

2. Danemark

3. Islande

4. Israël

5. Pays-Bas

6. Suède

7. Norvège

8. Suisse

9. Luxembourg

10. Nouvelle-Zélande

11. Autriche

12. Australie

13. Canada

14. Irlande

15. États-Unis

16. Allemagne

17. Belgique

18. République tchèque

19. Royaume-Uni

20. Lituanie