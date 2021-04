Découvrez le classement des villes et villages où il fait bon vivre

Le JDD a dévoilé le classement 2021 des villes et des villages où l’on vit le mieux en France.

Pour la deuxième édition, 34 837 communes de France métropolitaine ont été comparées sur la base de 183 critères. À titre d’exemple, voici quelques éléments régissant ce classement : la qualité de vie, la sécurité, les transports, la santé ou encore les sports et loisirs.

Concernant les villes (de + 2000 habitants), Annecy, en Haute-Savoie, sort grand gagnant suivi par Bayonne et Angers qui complètent le podium. Concernant la région Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon pointe à la 56e position, à une seule unité de Paris. Saint-Étienne gagne cette guerre de territoire avec une 20e position. On compte également dans ce classement d’autres villes de la région : Villeurbanne (112e), Bron (144e), Caluire (176e), Vaulx-en-Velin (220e), Saint-Priest (226e), Vénissieux (227e), Oullins (276e), Rillieux (310e), Tassin-la-Demi-Lune (316e), Écully (413e), Saint-Genis-Laval (429e), Francheville (435e) et Sainte-Foy-Lès-Lyon (495e).

Parmi les villages français où l’on vit le mieux, c’est Peltre, en Moselle, qui occupe la première place. Derrière, Guéthary, dans les Pyrénées-Atlantiques et Épron dans le Calvados clôturent le podium.

Saint-Romain-au-mont-d’Or (115e), Rochetaillée-sur-Saône (130e), Sainte-Consorce (329e), Fleurieu-sur-Saône (333e) et Saint-Romain-en-Gal (495e) se retrouvent dans ce top 500.