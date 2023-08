Découvrez le classement des villes étudiantes les plus chères de France

L’Union nationale des étudiants de France (UNEF) vient de sortir le classement des villes étudiantes les plus chères. Les dix villes les plus chères sont en Île-de-France à l’exception de Nice.



Selon l’UNEF, la vie étudiante a augmenté de 6,5% en 2023. Hausse que l’on retrouve avec le coup mensuel moyen qui est très élevé. Lyon occupe la 11e place de ce classement avec un coup mensuel moyen de 1 256 euros. Marseille est 14e avec 1 210,77 euros, Avignon est 29e avec 1 097,77 euros, Dijon est 32e avec 1 094 euros, et pour finir Saint-Étienne est 43e avec 1 037,6 euros par mois.



L’Unef réclame d’ailleurs la construction d’urgence de 150.000 nouveaux logements CROUS. D’après le syndicat, un étudiant sur 2 est contraint de se salarier durant l’année universitaire.