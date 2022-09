Découvrez le classement des villes étudiantes

Le magazine L’Étudiant a publié son 16e palmarès des villes étudiantes, ce mercredi.



Au total, 45 agglomérations ont été jugées selon une quinzaine de critères différents : offre culturelle, logements, transports, formations…



Le classement est dominé par Toulouse (pour la cinquième année d’affilée) et Rennes, Strasbourg et Montpellier se partagent la troisième place ; Lyon et Grenoble, la quatrième place. Plus loin dans le classement, nous retrouvons Aix-Marseille en 13e position, Dijon est 16e, Chambéry à la 21e place, tandis que Saint-Étienne se classe 25e.