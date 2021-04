Découvrez le classement des villes françaises les plus infidèles

Le leader de la rencontre extra-conjugale, Gleeden, a dévoilé ce vendredi le classement des villes françaises les plus infidèles.



Le taux d’infidélité de chaque ville a été obtenu avec le rapport du nombre d’habitants / le nombre de membres du site.



Ainsi, Lille est la ville française la plus infidèle avec un taux d’infidélité de 29,01 %. Paris arrive en deuxième position avec 28,33 % et enfin la ville bordelaise complète le podium (26,09 %).



Lyon arrive en 4ème position avec un taux d’infidélité de 21,79 %.



Voici le top 10 des villes françaises les plus infidèles :

1. Lille (29,01 %)

2. Paris (28,33 %)

3. Bordeaux (26,09 %)

4. Lyon (21,79 %)

5. Versailles (20,38 %)

6. Rouen (18,65 %)

7. Nantes (16,84 %)

8. Rennes (16,57 %)

9. Montpellier (14,16 %)

10. Strasbourg (13,09 %)