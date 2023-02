Découvrez le classement des villes les plus écoresponsables

Le classement des villes les plus écoresponsables est tombé. Ce classement réalisé par l’Ifop, et à l’initiative de BlaBlaCar, Too Good To Go et Le Bon Coin, permet de classer les villes françaises où les habitants ont adopté un mode de vie plus responsable.

Si c’est la ville de Bordeaux qui arrive en tête de ce classement, la région Auvergne Rhône-Alpes compte tout de même sept villes représentées dans les deux Tops.

Pour les villes de plus de 100 000 habitants, la ville de Lyon arrive 5e au classement, devancée par Clermont-Ferrand 4e, Grenoble 7e, et Villeurbanne 19e.

Aix-en-Provence arrive 14e et Dijon 20e.

Dans le Top 20 des villes entre 20 000 et 100 000 habitants, c’est Saint-Herblain qui décroche la première place, suivi par Vannes et Saintes clôture le podium. C’est La Roche-Sur-Yon qui clôture le top 20.