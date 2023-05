Découvrez le classement des villes où il fait bon vivre avec son chien en France

30 millions d’amis a publié son classement des villes de France où il fait bon vivre avec son chien en 2023. Depuis 2016, l’association publie chaque année ce classement qui évolue au fil du temps. Ce classement concerne les 42 villes françaises de plus de 100 000 habitants. Les critères sont l’accessibilité, la propreté, la sensibilisation et l’engagement et la médiation.

Au classement, Lille est en première en position avec 18 sur 20, Nice est en second place, vient ensuite Montpellier. Grenoble est 4ème position. A noter que Dijon se classe 6ème, Saint Etienne est 17ème, Lyon 33ème place et Marseille est à l’avant-dernière place.