Découvrez le jeu préféré des astronautes dans l’espace

Dans la journée, pour tuer l’ennui, les astronautes ont trouvé un nouveau moyen de s’amuser. Dans une vidéo mise en ligne sur twitter l’astronaute émirati Sultan Al Neyadi, montre une nouvelle activité : space dart. Pour jouer à ce jeu et gagner voici la règle, il faut faire entrer une balle de ping-pong dans des anneaux comme l’explique le Huffington Post.

Si ce jeu peut paraître simple au premier abord, en réalité cela est plus difficile que l’on ne le croit. En effet, il faut prendre en compte l’apesanteur et ses effets peu compatibles avec les gestes d’une grande précision nécessaires à cette activité inspirée du jeu des fléchettes. Dans l’expédition 69 dans l’ISS, le joueur qui s’est montré le plus fort à ce jeu est le Russe Sergueï Prokopiev.