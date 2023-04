Découvrez le nouveau maillot des Bleues pour la Coupe du Monde

Ce lundi 3 avril, l’équipe de France féminine dévoile son nouveau maillot dessiné par Nike. Les joueuses porteront le maillot à l’occasion de la Coupe du Monde en Australie et en Nouvelle-Zélande qui se déroulera du 20 juillet au 20 août 2023.

Deux maillots seront utilisés par les joueuses d’Hervé Renard, une tenue majoritairement bleu clair et lilas pour les matchs à domicile inspirée des années folles et une tenue extérieure, dominée par le blanc, rappellent l’art de l’orphisme popularisé dans les années 20.



A noter que ce lundi est également le premier rassemblement pour Hervé Renard qui remplace Corine Diacre. Pour rappel, il a dévoilé en fin de semaine dernière la liste des joueuses pour les matchs de la Colombie et du Canada les 7 et 11 avril prochains :

– Gardiennes : Chavas, Peyraud-Magnin, Picot

– Défenseuses : Bacha, Cascarino, Cissoko, De Almeida, Doucouré, Karchaoui, Lakrar, Perisset, W. Renard

– Milieux : Dali, Fazer, Geyoro, Jean-François, Le Garrec, Majri, Toletti

– Attaquantes : Asseyi, Baltimore, Bussy, Cascarino, Le Sommer, Mateo, Sarr