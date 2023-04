Découvrez le nouvel événement organisé par l’Espace Nautique du Grand Chalon

Le mercredi 5 avril, l’Espace Nautique organise un nouvel événement sportif proposant des activités aquatiques pour les adultes et les enfants (âgés de 8 ans au minimum).



Un programme sportif et ludique passant par l’aquabasket, l’aquavolley, l’aquacourse ou water-polo, vise à promouvoir la pratique sportive chez les jeunes. Intitulé « Place aux jeux » et labellisé « Terre de Jeux 2024 » est ouvert et gratuit pour tous à partir de 13h00.



Une partie du programme sera également dédiée aux pratiquants UNSS et aux licenciés des clubs à partir de 12 ans.