Découvrez le palmarès des Grammy Awards 2023

Beyoncé rentre dans l’histoire des Grammy Awards. Avec 32 prix remportés, la chanteuse américaine dépasse le chef d’orchestre Georg Solti qui avait remporté 31 prix lors des différentes cérémonies auparavant. À la Crypto.com Arena de Los Angeles, de nombreux artistes tel que Lizzo, Harry Styles ou encore Taylor Swift se sont retrouvés dans la ville des Anges pour une soirée mémorable. Voici la liste des gagnants par catégories :

Le Grammy de la meilleure chanson R&B : Beyoncé pour Cut if off

Le Grammy de meilleure prestation pop solo : Adèle pour Easy On Me

Le Grammy de la chanson de l’année : Bonnie Raitt pour Just Like That

Le grammy de la révélation de l’année : la chanteuse de jazz Samara Joy

Le Grammy de l’album de l’année : Harry Styles pour Harry’s House

Le Grammy du meilleur album vocal pop : Harry Styles pour Harry’s House

Le Grammy du meilleur enregistrement de l’année : Lizzo pour About Damn Time

Le Grammy de la meilleure prestation vocale pop d’un duo ou groupe : Sam Smith et Kim Petras pour Unholy

Le Grammy du meilleur album de Música Urbana : Bad Bunny pour Un Verano Sin Ti

Le Grammy du meilleur album rap : Mr. Morale & the Big Steppers de Kendrick Lamar