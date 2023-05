Découvrez le palmarès des trophées UNFP

La remise des trophées UNFP avait lieu ce dimanche soir. Kylian Mbappé élu meilleur joueur de Ligue 1 pour la 4e fois consécutive. Les Lensois Franck Haise et Brice Samba ont aussi été honorés.

Le Lyonnais Karim Benzema a remporté pour la quatrième fois de sa carrière du trophée UNFP du meilleur joueur français évoluant à l’étranger.



Remettant pour les trophées du football féminin, Jean-Michel Aulas a eu droit à une magnifique ovation de l’assistance. Et justement, c’est la joueuse de l’OL féminin, Delphine Cascarino, qui a été sacrée meilleure joueuse de D1, et Christiane Endler remporte le trophée de meilleure gardienne.



A noter que 5 Lyonnaises se retrouvent dans l’équipe type de la saison : Endler, Renard, Carpenter, Horan et Cascarino

Le palmarès complet des trophées UNFP

Meilleur joueur de Ligue 1: Kylian Mbappé (PSG)

Meilleur gardien de Ligue 1: Brice Samba (RC Lens)

Meilleur espoir de Ligue 1: Nuno Mendes (PSG)

Meilleur entraîneur de Ligue 1: Franck Haise (RC Lens)

Plus beau but de Ligue 1: Elye Wahi (Montpellier)

Meilleur joueur de Ligue 2: Georges Mikautadze (Metz)

Meilleur gardien de Ligue 2: Arthur Desmas (Le Havre)

Meilleur entraîneur de Ligue 2: Luka Elsner (Le Havre)

Meilleure joueuse de D1: Delphine Cascarino (OL)

Meilleure gardienne de D1: Christiane Endler (OL)

Meilleure espoir de D1: Laurina Frazer (PSG)

Meilleur arbitre central de Ligue 1: François Letexier

Meilleur joueur français de l’étranger: Karim Benzema (Real Madrid)

Équipe type de L1: Samba (Lens) – Hakimi (PSG), Danso (Lens), Mbemba (OM), Mendes (PSG) – Fofana (Lens), Rongier (OM), Thuram (Nice) – Openda (Lens), Messi (PSG), Mbappé (PSG)

Equipe type de Ligue 2: Desmas (Le Havre) – Nkounkou (ASSE), Sangante (HAC), Barbet (Bordeaux), Ven den Kerkhof (Bastia) – Lekhal (HAC), Richardson (HAC), Bouchouari (ASSE) – Krasso (ASSE), Mikautadze (Metz), Maja (Bordeaux)

Equipe type de D1: Endler (OL) – Karchaoui (PSG), Renard (OL), De Almeida (PSG), Carpenter (OL) – Le Garrec (Fleury), Horan (Lyon), Geyoro (PSG) – Kouassi (Fleury), Diani (PSG), Cascarino (OL)