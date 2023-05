Découvrez le programme de la 20ème édition de Biennale de la danse

La 20e édition du Biennale de la danse à Lyon fera son retour du 9 au 30 septembre. Ce festival de la danse regroupe 48 spectacles et projets de créateurs et créatrices issu(es) de 14 pays. Le but est de mettre en avant la création chorégraphique internationale.

Les chorégraphies seront présentées dans différentes salles de spectacles ainsi que des lieux publics ou encore les usines Fargor de Lyon. Les shows comportent 21 nouvelles créations. La programmation est variée et pour tout âge.

Vous pouvez également venir participer au défilé de la Biennale de la danse. Ce défilé fête ses 14 ans, il s’agit de la plus grande parade chorégraphique d’Europe. Elle ouvrira la Biennale le dimanche 10 septembre et il célébra la rencontre et le dialogue complice entre l’art et le sport.

Il est ouvert à tous à partir de 10 ans, et 12 groupes dans toute la région proposeront des ateliers autour de la danse, la musique, la costumerie… Pour participer, il suffit de contacter l’un des 12 groupes.