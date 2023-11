Découvrez le programme de la Fête des Lumières

32 œuvres réparties sur 29 sites à travers la ville de Lyon. Ce sont les chiffres de la Fête des Lumières 2023. Cette édition se tiendra du 7 au 10 décembre. 19 artistes seront présents pour la première fois à Lyon.



Parmi les œuvres de cette édition 2023, on retrouvera “Ceux du Fleuve” sur la colline de Fourvière. L’illumination a été confiée à Franck Dion qui avait mis en lumière la gare Saint-Paul l’année dernière.



Le parc de la Tête d’Or accueillera 6 œuvres dont les Lumignons du Cœur. Cette année, les bénéfices seront reversés au centre Leon Berard. On devrait également retrouver une œuvre monumentale sur la place Bellecour. Vous pourrez déambuler au milieu de bulles colorées géantes. Pour retrouver un côté plus intimiste, rendez-vous au théâtre des Célestins, avec une œuvre dans la grande salle du théâtre qui sera visible en journée.



A noter que le parc Blandan sera ouvert dès 17h30 pour permettre aux enfants de profiter de la fête. Vous retrouvez le programme détaillé ici

La #FDL2023 revient cette année dans plusieurs quartiers : la Duchère, États-Unis, la Manufacture des Tabacs.

Elle est le fruit d’un travail collaboratif avec de grandes institutions culturelles lyonnaises, et est accessible à tous.

🆕Cette année : 1 œuvre exclusive en journée! — Fête des Lumières (@FeteLumieres) November 7, 2023

Les dates et horaires :

Jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 décembre : 19h-23h

Dimanche 10 décembre : 18h-22h