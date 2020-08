Découvrez le programme de la Maison des Canuts pour cette semaine

Le programme de la Maison des Canuts est riche pour cette semaine du 3 au 9 août, avec de la nouveauté et plus de créneaux horaires pour en profiter.

Une toute nouvelle visite découverte débarque au programme du musée de la Soie lyonnaise pour les 6-12 ans. Intitulée, « Des tissus et des Gones », partez en famille à la découverte de la Maison des Canuts. La visite dure 50 minutes et elle est proposée les mercredis et vendredis à 14h30 jusqu’au 31 août, au prix de 7€ par participant.

Au programme également, des visites commentées de l’atelier avec démonstration de tissage sur un authentique métier à bras Jacquard et des visites des traboules de la Croix-Rousse en direction de la place des Terreaux avec des commentaires et anecdotes.

Pour l’atelier, les visites se déroulent du lundi au samedi à 11h et à 15h30, avec des visites supplémentaires les lundis à 14h30 et les samedis à 14h30 et 16h30. Visite tout public, conseillée pour les enfants à partir de 8 ans. La visite dure 50 minutes et les prix varient entre 2€ ou 8€ pour les adultes et 1€ ou 8€ pour les étudiants, en fonction des visites libres ou commentées. Quelle que soit la visite, elle reste gratuite pour les moins de 11 ans.

Pour la visite des traboules, les rendez-vous sont fixés les lundis et samedis à 15h30. Visite tout public, conseillée pour les enfants à partir de 8 ans, elle dure 2h30. Le prix de la place pour un adulte est de 14€, pour un étudiant de 9€, et elle est gratuite pour les moins de 11 ans.

Toutes les réservations sont obligatoires en ligne: https://maisondescanuts.fr