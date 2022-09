Découvrez le programme de “Villeurbanne All Stars”

L’ASVEL présente son trophée et sa nouvelle équipe aux Villeurbannais, ce mercredi à l’occasion de « Villeurbanne All Stars », une grande fête organisée par la Ville, l’ASVEL et les 6 clubs de basket-ball amateur de Villeurbanne.

Les Villeurbannaises et Villeurbannais sont invités à partager un moment convivial et festif de 15h à 20h, place Chanoine-Boursier, pour la 2e édition de « Villeurbanne All Stars ».

Plusieurs activités et animations gratuites seront organisées en lien avec les six clubs amateurs de Villeurbanne : Asvel basket association, BCCL, Asvel Villeurbanne basket féminin, AS Buers Basket, Sporting Club International de Villeurbanne et ALAP Basket.

Dès 15h, des concours de tirs et de dribbles et des challenges contre les espoirs de l’ASVEL seront organisés.

Puis, place à l’arrivée du trophée dès 18h pour célébrer le 21e titre de Champion de France. La cérémonie d’accueil de l’équipe se déroulera au sein de l’Hôtel de Ville de Villeurbanne, en présence de Tony Parker, président du club.