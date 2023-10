Découvrez le tirage au sort du 6e tour de la coupe de France

Le tirage au sort du 6e tour de la coupe de France a eu lieu ce mercredi.



Concernant les clubs de Saône-et-Loire, l’UF Mâconnais affrontera Rochefort Athletic (R3). Louhans-Cuiseaux sera à Vesoul (N3) et le FC Chalon accueillera Jura Dolois.



Les matchs auront lieu les 28 et 29 octobre.



Le tirage au sort complet :

Rochefort Athtletic (Régional 3) – UF Mâconnaise (National 2)

CA Pontarlier (National 3) – FC Morteau Montlebon (Régional 1)

Sens FC (Régional 1) – Dijon FCO (National)

FC Grandvillars (Régional 1) – FC Sochaux Montbéliard (National)

Is/Selongey (National 3) – Jura Sud Foot (National 2)

FC Vesoul (National 3) – Louhans Cuiseaux FC (National 3)

Coteaux De Seille (Régional 3) – US Cosne-sur-Loire (National 3)

Bavilliers (Régional 2) – ASPTT Dijon (National 3)

FC Chalon (Régional 1) – Jura Dolois (National 3)