Découvrez le tirage au sort du 6e tour de la coupe de France

Le tirage au sort du 6e tour de la coupe de France a eu lieu ce mercredi. Concernant les clubs de la région.



Le FC Villefranche Beaujolais, pensionnaire de National, se déplacera sur le terrain de l’US Mozac qui joue en Régionale 2, Chassieu se rendra sur le terrain du Puy, Lyon la Duchère affrontera Rumilly-Vallière, FC Bourgoin-Jallieu sera opposé à l’OC Eybens.



Les rencontres auront lieu les 28 et 29 octobre.



Le tirage au sort complet du 6e tour :

Ambert Livradois Sud FC (R3) – Velay FC (R1)

Saint-Galmier Chamboeuf (R3) – FC Limonest Dardilly Saint-Didier (N3)

Roannais Foot 42 (R2) – CS Viriat (R3)

FC Vaulx-en-Velin (N3) – US Feurs (N3)

Le Puy Foot 43 (N2) – Chassieu Décines (N3)

AS Domérat (R1) – Andrézieux-Bouthéon FC (N2)

Aurillac FC (R1) – FC Roche Saint-Genest (R2)

US Mozac (R2) – FC Villefranche Beaujolais (N)

Saint-Chamond Foot (R2) – CS Volvic (R1)

AS St Genes Champanelle (R2) – FC Espaly (N3)

FC Plaine Tonique (R3) – Bourg-Péronnas (N2)

Plastics Vallée (R2) – AS Saint-Priest (N3)

Rumilly Vallières (N3) – Lyon la Duchère (N3)

OC Eybens (R3) – FC Bourgoin-Jallieu (N2)

Neuville (R1) – Ain Sud (N3)

FC Péageois (R3) – Thonon Evian Grand Genève (N2)

FC Chaponnay-Marennes (R2) – US Annecy le Vieux (R2)

AS Misérieux Trévoux (R1) – Chambéry (N3)

FC Seyssins (D1) – AS Montchat (R2)

Hauts Lyonnais (N3) – FC Rhône Vallée (R1)