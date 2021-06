Découvrez les 17 enseignes du nouveau pôle de loisirs d’OL Vallée

Les 17 commerces du nouveau pôle de loisirs d’OL Vallée situé à Décines ont enfin ouvert leurs portes aux visiteurs ce mercredi matin. 23 250 m² consacrés aux sports, aux loisirs, à la restauration ou encore à la culture, à seulement quelques pas du Groupama Stadium.

Après plusieurs reports, l’inauguration s’est déroulé en présence de la maire LR de Décines, Laurence Fautra, du président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, du représentant de la Too Fun Parc, Gilbert Giorgi, et du directeur régional de Vinci Immobilier, Stéphane Reymond.

De gauche à droite : Jean-Michel Aulas, Laurence Fautra, Stéphane Reymond, Gilbert Giorgi

Au total, six commerces de loisirs et 11 restaurants ont accueilli leurs premiers clients depuis mercredi. Ces enseignes viennent s’ajouter à l’offre déjà disponible sur le site avec les visites de stade, OL Le Musée ou encore la Brasserie des Lumières Bocuse. Ce pôle commercial inédit en France sera ouvert tous les jours de 7h à 1h du matin (hors restrictions sanitaires) et de 8h à 1h les week-end.



Côté transports, OL Vallée est desservi par la ligne T7 de tramway depuis Vaulx-en-Velin La Soie (fréquence toutes les 15 minutes). À noter que 1000 postes sont à pourvoir sur le site d’OL Vallée et du Groupama Stadium.

Les 17 commerces en photos :



Le Five OL :

All In Padel :

Ninkasi :

BChef :

Salad’Rit :

L’Appart Fitness :

City Surf Park :

Brut Butcher :

American City :

O Planete :

Bowling des Lumières :

Exalto :

Vortex :

Au Fût et à mesure :

Garrison Tavern :

Uni :

À noter que le Théâtre à l’Ouest ouvrira ses portes en décembre 2021…