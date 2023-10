Découvrez les 20 sites sélectionnés pour le loto de la biodiversité

Les 20 sites sélectionnés pour le nouveau jeu de la Française des Jeux ont été dévoilés dans le cadre de la “Mission nature”.



Ce jeu permettra de soutenir des projets de “restauration de la biodiversité”. Parmi les sites sélectionnés, on retrouve la restauration d’anciennes gravières dans l’écozone du Forez, dans la Loire ou encore la restauration des herbiers de Posidonies, en Provence-Alpes Côte d’Azur et en Corse.



Le retour du Gypaète barbu, plus grand rapace d’Europe, dans les Alpes, le Massif central et les Pyrénées, sera également à l’honneur.



Les projets recevront entre 50.000 et 1 million d’euros.