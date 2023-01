Découvrez les artistes nommés aux Victoires de la musique

La 38e cérémonie des Victoires de la musique, se tiendra dans un mois, le 10 février. Les artistes ont été annoncés ce lundi. Cette édition comprendra toujours 8 catégories reines (Artiste masculin, Artiste féminine, Révélation masculine, Révélation féminine, Album, Chanson originale, Concert et Création audiovisuelle).



Stromae part grand favori avec 4 nominations (l’Artiste masculin de l’année, Album, Chanson originale pour “L’enfer” et Création audiovisuelle pour “Fils de joie”).



Angèle et Orelsan comptent eux, trois citations. A noter que la Lyonnaise Pomme est nominée à deux reprises dans les catégories “Artiste féminine de l’année” et “Album de l’année”.

La liste des nominations aux Victoires de la Musique 2023

Artiste masculin

Bigflo et Oli

Grand Corps Malade, Gaël Faye et Ben Mazué

Stromae

Artiste féminine

Angèle

Izia

Pomme

Révélation masculine

Pierre de Maere

Jacques

Lujipeka

Tiakola

Révélation féminine

Mentissa

November Ultra

Emma Peters

Album

“By Your Side” de Jeanne Added

“Consolation” de Pomme

“Ephémère” de Grand Corps Malade, Gaël Faye et Ben Mazué

“Multitude” de Stromae

“Nonante-cinq la suite” d’Angèle

Chanson originale

“Coeur” de Clara Luciani

“Flamme” de Juliette Armanet

“L’enfer” de Stromae

“La quête” d’Orelsan

“Un jour, je marierai un ange” de Pierre de Maere

Concert

Juliette Armanet

Clara Luciani

Orelsan

Création audiovisuelle

“Coup de vieux” de Bigflo & Oli feat. Julien Doré

“Fils de joie” de Stromae

“La quête” d’Orelsan

Album le plus streamé (artiste féminine)

“Nonante cinq” d’Angèle

Album le plus streamé (artiste masculin)

“Jefe” de Ninho