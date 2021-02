Découvrez les candidats de la 14e saison de Pékin Express

C’est le grand retour de Pékin Express. Après une édition All Star remportée par Julie et Denis, la quatorzième saison débarque sur M6 ce mardi soir.

“La route des trois continents” emmènera les huit binômes de candidats en Ouganda, puis en Grèce et en Turquie. Le passage en Afrique a été écourté par la crise sanitaire et a contrait la production à faire une pause de plusieurs mois pendant le tournage.

Âgés de 19 à 60 ans, découvrez les nouveaux candidats, à commencer par Christophe et Claire, le père chic et la fille choc. Vous retrouvez également Crisoula et Jenny, la tante et la nièce belges, Florent et Noël, les collègues catalans, Rose-Marie et Cinzia, les copines parisiennes, Pierre-Louis et Arnaud, les frères fêtards, Aurore et Jonathan, le couple du Nord, ou encore Kaoutar et Nour, la mère et la fille explosives.

Et puis tradition l’oblige, le binôme d’inconnus sera composé de Sabine, professeur de musique classique et Loïc, livreur à son compte qui rêve de percer dans le rap.

Le coup d’envoi est donné ce mardi soir dès 21h00 sur M6.