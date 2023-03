Découvrez les changements du 1er mars

Comme chaque 1er du mois, des changements interviennent. Cette fois-ci, nous pourrons voir une augmentation du prix des cigarettes, la fin du démarchage compulsif et un plafonnement du carburant.

Fin du démarchage intempestif

À partir de ce mercredi, le démarchage ne sera autorisé que du lundi au vendredi de 10h à 13h puis de 14h à 20h. Les appels seront également interdits les weekends et les jours fériés.

De plus, les consommateurs ne peuvent pas être appelés par le même organisme plus de 4 fois par mois, et s’ils refusent explicitement d’être rappelés lors d’une conversation téléphonique, l’organisme devra attendre 60 jours avant de les recontacter.

Pour finir, une interdiction d’appeler avec les numéros commençant par 06 ou 07 par les organismes.

Plafonnement du carburant chez TotalEnergies

Le prix du carburant plafonnera à 1,99€ dans 3400 stations TotalEnergies de France. Rentrée en vigueur le samedi 25 février sur le territoire, cette règle exclut les produits hauts de gamme Excellium diesel et sans plomb 25.

De plus, les Français concernés ont jusqu’au 31 mars pour réclamer les indemnités carburantes, ces derniers bénéficiant de 100€ de prime.

Taux du prêt Accession triple en ce début de mois

Le dispositif permettant de financer l’accession sociale à la propriété, Action Logement, dans le neuf ou dans l’ancien verra leur taux de prêt tripler dès le 1er Mars, de 0,5% à 1,5%.

Les tests Covid ne sont plus remboursés

Après la pandémie du covid-19, les tests étaient 100% remboursés par les Assurances Maladies pour les personnes vaccinées et sans prescription médicale.

Mais depuis ce début de mois, il y aura un reste à charge de 30% si le test est réalisé par un médecin ou en pharmacie et de 40% s’il est réalisé par un infirmier ou un masseur-kinésithérapeute.

En revanche, pour les personnes de plus de 65 ans et plus, en affection longue durée (ALD), les mineurs ou les femmes enceintes, bénéficieront d’une prise en charge à 100%.

Une nouvelle augmentation du prix des cigarettes

Depuis ces dernières années, le prix des cigarettes ne cesse d’augmenter, elles connaîtront une nouvelle hausse ce 1er mars. Les prix augmenteront entre 50 centimes et 1 euro. Certaines marques dépasseront les 11 euros le paquet de 20 cigarettes, ce sera notamment le cas avec des Marlboro Red, qui passeront de 10,50€ à 11,50€.

Utilisation des titres-restaurants de 2022

Les titres déjeuner papier ne seront plus valide à compter du 1er mars. Vous pouvez quand même les rapporter à votre employeur afin d’en recevoir qui seront valables sur l’année 2023. Une seule condition, les rendre avant le 15 mars 2023.