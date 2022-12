Découvrez les chiffres étonnants d’Uber en 2022

Pour clôturer comme il se doit 2022, Uber dévoile les records qui ont marqué l’année. Trajets les plus chers, les plus longs, les plus courts, nombre de naissances ou encore journée la plus fréquentée…



C’est à Paris qu’Uber comptabilise le plus de courses en 2022, suivie de Nice, Lyon, Marseille puis Bordeaux.



Avec une distance de 1 097 kilomètres, un client a relié Paris à Barcelone pour la somme de 1 411€, il s’agit de la 2ème course la plus longue jamais réalisée par Uber en France. En 2020, un client avait en effet relié Marseille à Plumieux (Bretagne) en 1 129 kilomètres.

Tous ne décident cependant pas de partir à l’aventure puisque la plus petite course a été effectuée en moins de 2 minutes pour une distance de 400 mètres et… c’était dans le 8ème arrondissement de Paris.



A noter que des millions de courses sont réalisées chaque année et elles réservent leur lot de surprises. Entre le lancement d’Uber en France en 2011 et 2022, 17 bébés sont nés en voiture, lors d’un trajet. Rien qu’en 2022, 5 bébés ont pointé le bout de leur nez avant la fin du trajet.



Le 18 février et le 4 juin, ont été les deux jours ont été les plus actifs sur Uber. Le 18 février 2022 était marqué par un appel à la grève RATP et le 4 juin a eu lieu la finale de Roland Garros opposant Iga Swiatek à Coco Gauff.