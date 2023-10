Découvrez les clubs qualifiés pour le 7e tour de la Coupe de France

Le 6e tour de la coupe de France avait lieu ce week-end. En Saône-et-Loire, Louhans-Cuiseaux poursuit l’aventure après sa victoire 1-0 face au FC Vesoul. Le FC Chalon, de son côté, s’arrête après sa défaite aux tirs au but face à Jura Dolois.



Le tirage au sort du 7e tour aura lieu ce mercredi et marquera l’entrée en lice des clubs de Ligue 2. Au total, 174 formations encore en lice. Les rencontres se tiendront les samedi 18 et dimanche 19 novembre prochains. À noter que le pré-tirage du 8e tour, dont les matchs auront lieu les samedi 9 et dimanche 10 décembre, sera effectué par la même occasion.

Tous les résultats dans la région