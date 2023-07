Découvrez les destinations les plus covoiturées de France cet été

Blablacar, le leader mondial du covoiturage, vient de dévoiler le classement des villes et régions les plus prisées par les utilisateurs de la plateforme. Rencontrant un franc succès depuis sa création en 2004, l’application Blablacar estime son nombre de covoitureurs sur les routes à 3 millions pour cette saison estivale.

La Région Auvergne – Rhône Alpes première du classement

Contre toute attente, c’est la Région Auvergne – Rhône Alpes qui arrive en tête de classement, devenant officiellement la ville la plus visitée de France, avec plus d’un million de places de covoiturage proposées sur la plateforme. La ville de Lyon devance donc Paris, en étant la destination la plus sélectionnées par les covoitureurs.

Stratégiquement positionnée, Lyon est une « ville étape » par laquelle un bon nombre de voyageurs transitent en attendant de rejoindre leurs correspondances.

En Rhône Alpes, Lyon se fait précéder par Annecy, puis par Grenoble, Villeurbanne, Saint-Etienne, Chambéry, Annemasse, Colombier-Saugnieu, Valence et Bron.

La Région PACA étonnamment septième

Malgré son attractivité lors de la période estivale, la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur stagne à la septième place du classement Blablacar.

Bourgogne-Franche-Comté en douzième position

Si Bourgogne-Franche-Comté n’a pas fait de podium, elle a tout de même le mérite de figurer dans le classement des régions les plus covoiturées en statuant à la douzième position.