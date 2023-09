Découvrez les idées de sortie pour les journées du patrimoine

Les journées du patrimoine sont de retour ce week-end pour une 40e édition. L’occasion de découvrir des lieux habituellement fermés au public, des points de vue insolites, des visites d’exception gratuites et ouvertes à toutes et tous.



Spécialement pour l’occasion, La Chapelle des Chartreux ouvre ses portes. Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle est rarement visitable. Une opportunité unique de découvrir les vitraux de ce monument construit en 1864.



L’école de pilotage et d’aéromodélisme de Lyon-Corbas ouvre également ses portes au public afin de faire découvrir le monde de l’aviation. Les différentes associations proposeront des activités sur les planeurs, le parachutisme sortir, et les avions de collection. Pour finir, le musée de l’aviation sera ouvert gratuitement, spécialement pour l’occasion.



Des visites du Palais de Justice de Lyon seront proposées tout au long du week-end, par des magistrats, et des fonctionnaires de la cours d’appel. L’occasion unique de découvrir les coulisses de ce monument qui a connu de nombreux procès historiques.



Les musées lyonnais vous accueilleront également ce week-end, ce sera le cas du musée Jean Couty, dans le 9e arrondissement. L’occasion de découvrir les œuvres d’une quarantaine de peintres majeurs du XXe siècle lors de l’exposition “De Matisse à Chagall, l’aventure des peintres témoins de leur temps“.



Activités à Vienne



À Vienne, de nombreux musées proposeront des visites et des expositions. Les musées des Beaux-Arts et de l’archéologie, de l’industrie textile, mais aussi le théâtre antique mettront en avant l’art et le savoir faire de la région.



Activités à Villefranche-sur-Saône



Les combattants de la première Guerre mondiale seront mis en avant durant ce week-end. La ville de Villefranche-sur-Saône propose une exposition sur les poilus du Beaujolais, à la Maison des Mémoires. En partenariat avec l’association Ecobeauval, Frères d’armes, afin de rendre hommage aux nombreux combattants de cette guerre.



Activités à Bourgoin-Jallieu



Ce dimanche, la ville de Bourgoin organise un jeu de piste, dans les rues afin de faire découvrir la ville. Cette activité est à faire en famille.