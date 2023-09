Découvrez les idées de sorties à Chalon pour les Journées du Patrimoine

Les Journées du Patrimoine sont de retour le week-end du 16 septembre. Chalon proposera de nombreuses activités tout au long du week-end. Pour la première fois, l’ancien hospice Le Clos Saint-Louis sera ouvert au public. Créé au XVIIe siècle, il était destiné à accueillir les enfants pauvres et les vieillards. Les visites, qui se dérouleront le samedi et le dimanche à 14h, 15h15 et 16h. Mais elles ne seront accessibles que sur réservation auprès de l’espace patrimoine.



Le bâtiment de La Croix-Rouge française proposera également des visites tout le dimanche 17 septembre après midi. Créé en 1930, il avait été rénové en 2018. Une présentation d’une ambulance, d’un poste de secours, du SAMU social ainsi que des activités seront disponibles.



La loge maçonnique “les vrais amis” ouvre pour la première fois ses portes. Des visites seront possibles le samedi à partir de 16h, et le dimanche à partir de 10h. Une mini-conférence présentera l’histoire de la franc-maçonnerie ainsi que toute la symbolique autour de cette “organisation”.