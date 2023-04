Découvrez les incontournables d’Évian, une ville au cœur des Alpes

Mondialement connue grâce aux vertus de son eau minérale, l’objectif de la commune d’Évian est de préserver son image moderne, traditionnelle et innovatrice, c’est pour cela qu’en 2023, des nouveautés permettront de faire évoluer le tourisme et de « prendre le temps de vivre chaque instant ».

Du parcours sportif à l’instant pour soi, Évian offre de nombreuses activités au goût de tous. Une ville au bord d’un des plus grands lacs d’Europe, permet des baignades, du bateau, du voilier et des croisières. Des activités sont également possibles avec une ville au pied des Alpes ainsi qu’une vue magnifique de la commune.

Si la nature resplendissante contribue à la beauté d’Évian, la culture de la ville est tout aussi riche avec des concerts, des expositions artistiques mais aussi des compétitions renommées telles que le Amundi Évian Championships se déroulant du 27 au 30 juillet 2023 à l’Évian Resort Golf.

Visiter Évian permettra de découvrir un lieu rempli de culture, d’histoire et de nouveauté tout en s’inscrivant dans un développement durable. Vous pouvez retrouver toutes les activités ici.

Vincent Delaitre – Directeur de l’office du tourisme d’Evian