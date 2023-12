Découvrez les nominations pour les Golden Globes

Les nominations pour les Golden Globes sont tombées. Sans surprise, le film Barbie part en tête avec 9 nominations, il est talonnée par “Oppenheimer”

Le film de l’Américaine Greta Gerwig est nommé notamment dans la catégorie “meilleure comédie”. Il est suivi de près par le long-métrage “Oppenheimer” de Christopher Nolan, avec 8 nominations.



Les deux films se retrouvent dans les catégories du meilleur film, du meilleur réalisateur et réalisatrice, du meilleur scénario, et celle de la meilleure réussite au box office. Margot Robbie, Ryan Gosling, Cillian Murphy, Emily Blunt et Robert Downey Jr. sont tous nommés pour leurs prestations dans les différentes catégories.



Barbie récolte trois nominations dans la catégorie meilleure chanson pour Dance the Night, I’m Just Ken et What Was I Made For ? composée par Billie Eilish.



La cérémonie des Golden Globes aura lieu le 7 janvier 2024.