On connaît les nouveaux coachs pour The Voice. Pour la première fois, deux coachs partageront le même fauteuil.



Pour cette nouvelle saison Vianney et Amel Bent, n’ont pas hésité à rempiler. Zazie, de son côté, va faire son grand retour dans le télé-crochet mais deux petits nouveaux déparquent.



Les deux frères toulousains, Bigflo et Oli, intègrent The Voice, avant de partir en tournée en 2023.