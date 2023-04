Découvrez les nouveaux projets du territoire de Val de Saône

Une collaboration entre les Communes du Val de Saône et la Métropole de Lyon va voir le jour pour différents projets.



Parmi eux, une navette touristique fluviale pour promouvoir le tourisme. Une étude de faisabilité d’une valeur de 30 000€ a été commandée.



Autres axes de travail, la revitalisation des centres-bourgs visant à maîtriser le foncier de certains locaux d’activités, mais également l’éducation en créant une politique de la petite enfance sur le territoire et une crèche intercommunale. Un réseau de bibliothèques permettant de dynamiser l’accès à la lecture publique ainsi qu’aux produits culturels et numériques est également envisagé.

Une à deux passerelles de franchissement de la Saône ainsi que les études des mobilités douces pourraient voir le jour.