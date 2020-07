Découvrez les onze secrétaires d’État qui complètent le gouvernement

C’est par un communiqué de l’Élysée qu’a été annoncée la nomination de 11 secrétaires d’État ce dimanche. Trois semaines après la nomination de Jean Castex au poste de Premier ministre, le gouvernement est donc au complet avant le conseil des ministres de mercredi.

Cinq d’entre eux faisaient déjà partie du précédent gouvernement. On retrouve Sophie Cluzel, qui reste secrétaire d’État chargé des personnes handicapées. Jean-Baptiste Lemoyne conserve son secrétariat d’État dédié au tourisme, aux Français de l’étranger et à la francophonie. Laurent Pietraszewski et Adrien Taquet sont toujours respectivement chargés des retraites et de la santé au travail, et secrétaire d’État chargé de l’enfance et des familles. Et pour finir, il est à noter que le Lyonnais Cédric O retrouve sa place de secrétaire d’État chargé de la transition numérique et des communications électroniques.

Six nouvelles personnalités font leur entrée au gouvernement :

Bérangère Abba, chargée de la Biodiversité, auprès de la ministre de la Transition écologique ;

Joël Giraud, chargé de la Ruralité, auprès de la ministre de la Cohésion des territoires ;

Olivia Grégoire, chargée de l’Économie sociale, solidaire et responsable, auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance ;

Nathalie Elimas, chargée de l’Éducation prioritaire ;

Sarah El Haïry, chargée de la Jeunesse et de l’Engagement ; auprès du ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports

Clément Beaune, chargé des Affaires européennes, auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.

Le gouvernement compte donc 42 membres. La parité est respectée, puisqu’il y a 21 hommes et 22 femmes. Le Président de la République les réunira tous à l’occasion du prochain Conseil des ministres, ce mercredi 29 juillet à 10 h.