Découvrez les perturbations sur le réseau TCL en cette 8e journée de grèves

En raison des manifestations contre la réforme des retraites, le réseau de transport en commun TCL, est perturbé. Voici les perturbations à prévoir :

Tram

Les lignes T1, T5, T6 et T7 circuleront normalement

La ligne T2 circulera avec une fréquence de 7 minutes

La ligne T3 circulera avec une fréquence de 9 minutes

La ligne T4 circulera avec une fréquence de 7 minutes

Bus

Les lignes suivantes circuleront avec une fréquence allégée : C26, 15, 25, 63, 79, 80, 81, 86 et 88

La ligne C12 circulera uniquement entre « Hôpital Feyzin Vénissieux » et « Jean Macé ».

Les lignes C6E et C15E ne circuleront pas

Toutes les autres lignes circuleront normalement.

En revanche, les métros et funiculaires ne sont pas perturbés et circuleront normalement.